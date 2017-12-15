В Украине в ближайшие сутки будет тепло и дождливо

В Украине в субботу, 16 декабря, погоду будет формировать теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях страны ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье – ночью сильные осадки (на высокогорье очень сильный снег); ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура в течение суток 0-5° тепла.



На остальной территории страны временами небольшой дождь, лишь в большинстве южных областей без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°; днем 4-9°, в южной части и большинстве центральных областей 7-12°.



В Киеве 16 декабря временами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем была 11,4° в 2006 году, самая низкая ночью -24,5° в 1997 году.



В Украине 17 декабря в западных, северных (кроме Сумской) регионах и Винницкой области местами прогнозируется небольшой снег; температура в течение суток от 2° тепла до 4° мороза.



В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях – дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем 0-5° тепла.



На остальной территории прогнозируется дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. Ветер в юго-восточной половине – юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; на остальной территории – северо-западный, 5-12 м/с.



В Киеве 17 декабря небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

