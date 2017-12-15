Константин Паршин: Рейдер действует против воли собственника, однако применение противозаконных методов недопустимо

Последние четыре года в средствах массовой информации регулярно возникают сообщения о попытках рейдерских захватов бизнеса. В уходящем году основным трендом были рейды на предприятия аграрного сектора. Можно найти достаточно публикаций о блокирование предприятий и попытках захвата со стороны «титушек» или людей в камуфляже, которые причисляют себя к ветеранам Антитеррористической операции на Донбассе. Последний факт вызывает особо недовольство среди ветеранских организаций. В социальной сети Facebook постоянно появляются посты с призывами к ветеранам, не поддаваться на предложение за пару сотен долларов послужить прикрытием для противоправных действий. В свою очередь, сам аграрный бизнес уже не ждет защиты от государства и правоохранительных органов, он самостоятельно вооружается для защиты своего родного. Вооруженные группы фермеров в Кировоградской и Николаевской области тому подтверждение. В свою очередь министерство юстиции и внутренних дел называют сухие цифры – 17 уголовных дел, 75 попыток рейдерских захватов, тысячи обращений на горячие линии.



Основатель и руководитель Международного учебного проекта «Центр подготовки «PATRIOT»Константин Паршин говорит, что сейчас попытки захватов предприятий и их активов проходят с применением оружия. Много незарегистрированного оружия попадает на территорию Украины из зоны проведения Антитеррористической операции. Исходя из этого, охранныммероприятиям для бизнеса следует уделить особое внимание.



«Кого мы привыкли видеть в охране? Это пенсионеры, которые пришли заработать прибавку к существующей пенсии. Бросятся ли они на людей с оружием? Это вопрос риторический. Поэтому на первом месте должна стоять охрана физических объектов хорошо подготовленными людьми, которые знают, что делать в такихситуациях. Сейчас журналисты начали объединять и тем самым, вносить путаницу, между понятиями «недружественного поглощения» или «рейда» и откровенно незаконными преступными действиями. Рейдерство – всегда против воли собственника,однако применение противозаконных методов недопустимо, также и при поглощении – заинтересованная сторона всегда выступает в рамках действующего законодательства», – рассказывает Константин Паршин.



К примеру, в 2016 году в Украине было зафиксировано оклок3 тыс. рейдов, из них – 2700 имели успех. Константин Паршин говорит, что в это время, по информации американских деловых изданий, в Соединенных Штатах Америки было произведено 25 попыток недружественного поглощения. Общая сумма активов составила 290 млрд. долларов. Это составляет около 19% от стоимости всей деятельности по слияниям и поглощениямначиная с 2000 года.



«Возвращение попыток поглощений некоторыми из крупнейших в мире корпораций, включая фармацевтические фирмы, вносит свой вклад в общую сущность агрессивных слияний и поглощений. В наших, украинских реалиях, важно внимательное отношение к собственному бизнесу. Когда ты хозяин, не стоит отдавать управление на откуп наемного менеджмента, который в нужный момент не сможет обеспечить безопасность бизнеса. Не стоит забывать о работе с акционерами. Как правило, при попытке рейда или поглощения, миноритарные акционеры являются целью, в их понимании- это борьба с эгоистичностью топ-менеджмента, попытка добиться справедливости для себя», – говорит руководитель Международного учебного проекта «Центр подготовки «PATRIOT»Константин Паршин.



Константин Паршинотмечает, что часто руководители предприятий с целью оптимизации налоговых отчислений или банальном желание обогатиться за счет компании, без ведома бенефициара, устраивают «самодеятельность», которая служит сигналом для рейда. К такому менеджеру всегда найдут подход для получения необходимой информации, которая будет использована для полноценного рейдерского захвата.



«Еще одним фактором являются особенности законодательства, которые ставят любое предприятие в зону риска. На сегодняшний день можно безнаказанно осуществлять фальсификацию регистрационных документов предприятия. Поэтому ежедневный мониторинг реестров предприятий и физических лиц должен стать нормой, как ежедневная, проверка электронной почты», – советует Константин Паршин.

