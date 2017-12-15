ГПУ закрыла дела против шести нардепов

Генеральная прокуратура по результатам налогового аудита не установила фактов умышленного уклонения от уплаты налогов народными депутатами Владимиром Бандуровым (группа Воля народу), Станиславом Березкиным (группа Видродження), Андреем Журжием (фракция Самопомич), Олегом Ляшко (фракция Радикальной партии), Александром Урбанским (фракция Блок Петра Порошенко) и Виталием Хомутынником (группа Видродження). Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.



"Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлены факты умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов Украины Владимира Бандуров, Станислава Березкина, Андрея Журжия, Олега Ляшко, Александра Урбанского и Виталия Хомутынник, уголовные производства в отношении этих лиц закрыты", - сказано в сообщении.



Также отмечается, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в течение второго полугодия 2017 года осуществлял досудебное расследование в рамках уголовных производств по фактам возможного уклонения от уплаты налогов народными депутатами, министрами и другими лицами, которые, согласно закону О предотвращении коррупции, обязаны подавать декларацию о доходах.



"В ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины", - добавили в ведомстве.

