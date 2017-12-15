Экспортно-кредитное агентство начнет работу в 2018 году – Гройсман

В Украине с 2018 года начнет работу Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Умная экономическая политика правительства, парламента и президента позволит запустить новые предприятия и модернизировать существующие", - сказал В.Гройсман в ходе посещения ЧАО "Росава" в Киевской области в пятницу, сообщает пресс-служба Кабмина.



Премьер подчеркнул, что некоторые фундаментально важные решения уже приняты, в том числе система автоматического возврата НДС, а также введение рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте оборудования.



Кроме того, по его словам, своевременное принятие государственного бюджета на 2018 год также будет способствовать промышленному развитию, ведь в бюджете заложено немало программ поддержки целых отраслей - от агросектора к строительству инфраструктуры и дорог.



"Со следующего года также заработает еще один важный инструмент - экспортно-кредитное агентство. Еще больше будем производить продукции, еще больше будет новых рабочих мест, - сказал В.Гройсман.

