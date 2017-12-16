Команда реалити-шоу «Время строить» построит дом для четверых детей, которых могли выбросить на улицу за долги

В субботу, 16 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» в третьем выпуске масштабного реалити-шоу «Время строить» – новая вдохновляющая история. Команда проекта в этот раз придут на помощь семье Алены из Киевской области.



Алена считала себя очень везучей женщиной: замечательный муж, четверо детей, любимая работа. Уютный дом, двери которого всегда открыты для гостей… Но несколько лет назад трагическая случайность разрушила это счастье и перечеркнула все планы на будущее.



Дизайнер Светлана Сабри и архитектор Андрей Богомолов возьмутся построить новый дом для Алены и ее детей. Но как это сделать, если старый дом – в залоге у банка? Пожалуй, это будет самый сложный объект для команды «Время строить». Но вместе можно преодолеть любые трудности и проблемы. На помощь героям этой программы придут не только строители, соседи, друзья, знакомые, но и знаменитости – известная певица Ани Лорак, звезда украинского футбола Андрей Пятов и популярный блогер YanGo.







«Меня очень тронула история Алены, – говорит Ани Лорак. – Это многодетная семья, как и у меня. И когда ты осознаешь, что эти люди, эти дети могут оказаться на улице, а у тебя есть возможность им помочь, что-то сделать для них, – это обязательно нужно делать».



Какую непривычную работу будут выполнять в реалити-шоу Ани Лорак и Андрей Пятов? Какие сюрпризы для Алены, ее детей и даже для их домашних питомцев подготовила команда проекта? В какую страну отправится семья на время строительства? Какой дом они увидят, вернувшись из путешествия? Не пропустите новый выпуск масштабного реалити-шоу – в эту субботу, 16 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер».

