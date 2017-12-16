Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения

Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря подписали межправительственный протокол о безопасности в сфере авиации, который предполагает возобновление авиасообщения.



«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — заявил Соколов.



По словам Фатхи, авиасообщение будет восстановлено с 1 февраля 2018 года, передает «Прайм».



Ранее министр транспорта заявил, что первыми будут возобновлены регулярные рейсы, а открытие чартерного сообщения — «задача следующего года».



Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения на Синайском полуострове российского пассажирского самолета, в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы был признан теракт — террористы заложили бомбу в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха.



С тех пор неоднократно сообщалось о возможном снятии запрета, но никаких официальных данных о сроках этого решения не было. Еще в ноябре 2017 года министр транспорта Максим Соколов, что «никакой новой информации по этой теме нет», однако в декабре президент Владимир Путин после встречи с президентом Египта заявил о готовности России «в целом» к возобновлению авиасообщения и о скором подписании соответствующего протокола.

До катастрофы самолета A321 Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов.



Ответственность за взрыв на борту российского самолета взяли террористы из организации «Вилайят Синай», местного подразделения «Исламского государства». В ноябре предполагаемые сторонники ИГ напали на мечеть на Синае, были убиты более 300 прихожан.

