В 2018 году украинская власть должна работать гармонично – Кононенко

В следующем 2018 году все ветви власти должны работать слаженно и на результат, заявил народный депутат, первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на итоговом годовом отчете Министерства инфраструктуры Украины. Подводя итоги уходящего 2017 года, парламентарий отметил о значительных достижениях в сфере инфраструктуры.



"Нам есть о чем отчитываться и чем гордиться. В первую очередь, проголосован парламентом закон, которым был создан Дорожный фонд. Это дает нам возможность в следующем году использовать беспрецедентные деньги – 45 млрд грн на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог страны. В госбюджете заложено 7 млрд. грн. на отдельные дороги, такие как, Львов–Винница–Кропивницкий–Николаев–Одесса, Киев–Днепр– Дружковка, Харьков–Сумы и Житомир–Черновцы. Я уверен, что уже в этом украинцы почувствуют, что качество дорог, инфраструктура дорог улучшаются. А в наши планы входит ремонт и реконструкция в следующем году 4000 километров дорог ", – отметил политик.



И.Кононенко отметил, что ключевой задачей для Украины на 2018 год стоит вопрос развития лоукостов – дешевых авиаперелетов. Сейчас украинцы уже получили безвизовый режим, и граждане смогли почувствовать, как это, без помех путешествовать по Европе.



Также он подчеркнул о реформировании и модернизации морских портов, а также, их эффективном использовании. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о всеобщей приватизации крупных инфраструктурных проектов, что значительно упрощает процедуру приватизации, концессии портов и привлечения инвестиций для стратегических объектов страны.



Тем не менее, по словам нардепа, нет определенных достижений в сфере железной дороги. Однако в парламенте выразили готовность по разработке и принятии необходимого законодательства, которое касается развития данного направления.



"Важно, чтобы в следующем году, как и в этом, все ветви власти работали совместно, согласованно и на один результат", –- подытожил свое выступление И.Кононенко.

