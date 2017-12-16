В Киеве утвердили программу контроля по удержанию домашних животных

Депутаты Киевского городского совета утвердили целевую программу контроля по содержанию домашних питомцев и регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2019 годы, которую разработал Департамент городского благоустройства, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.



"Программа определяет основные принципы гуманного содержания и обращения с животными в городе, а также правовые, экономические и организационные основы деятельности в сфере содержания и обращения с животными. Программа направлена на формирование в экосистеме Киева полноценного и комфортного сосуществования людей и животных, содержания и обращения с животными в соответствии с законодательством Украины", – прокомментировал директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Андрей Фищук.



Отмечается, что цель данной программы – совершенствование системы контроля за выполнением правил содержания домашних животных и их численности в г. Киеве, снижение количества бездомных животных гуманными методами, внедрение концепции "Культурный выгул животных в городе", создание комфортных и исключающих жестокость, условий для гуманного сосуществования людей и животных в экосистеме города, повышение ответственности владельцев домашних животных, снижение социальной напряженности и уровня конфликтогенности в обществе, формирование в общественном сознании киевлян гуманного отношения к живым существам и к жизни как ценности.



По результатам исследований фонда Naturewatch Foundation, в июне 2016 года количество домашних животных в. Киеве насчитывало более 400 тыс. Популяция бездомных собак в избранных секторах составляла около 2,6 тыс. По сравнению с 2011 годом, количество бездомных собак составляла 30 тыс, что говорит о существенном снижение популяции бездомных животных в Киеве.



Кроме того, программа предусматривает строительство сверхсовременного Центра защиты животных. По словам А.Фищука, основные направления нового Центра – это лечение, стерилизация и адаптация животных для дальнейшего их приспособления к новым хозяевам.



Таким образом, программа приблизит Киев к европейским ценностям уважительного отношения к животным, ведь это является важным критерием развития гражданского общества.

