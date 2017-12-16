За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.



"Ситуация за прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов. Несмотря на ощутимое снижение вооруженных провокаций, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Боевики на некоторых участках линии соприкосновения продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенные минометы", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.



На Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером враг более чем два часа из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по украинским оборонным укреплениям вокруг Троицкого, выпустив всего около четырех десятков мин. Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.



На Донецком направлении в первой половине суток боевики с 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного. С гранатометов различных видов захватчики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения – защитников Песков и Авдеевки.



В вечернее время агрессор совершил три выстрела из миномета калибра 82-мм по защитникам Марьинки.

