Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон

В министерстве обороны США заявили, что баллистические ракеты Северной Кореи для Соединенных Штатов угрозы не представляют. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает УНН со ссылкой на Reuters. “Пока не доказано, что существует реальная мощная угроза для нас”, — заявил Мэттис.

