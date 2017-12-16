Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон
В министерстве обороны США заявили, что баллистические ракеты Северной Кореи для Соединенных Штатов угрозы не представляют. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает УНН со ссылкой на Reuters. “Пока не доказано, что существует реальная мощная угроза для нас”, — заявил Мэттис.
Он отметил, что сейчас Соединенные Штаты проводят экспертно-технический анализ последнего запуска северокорейской ракеты.
Напомним, что 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник: УНН
14:03