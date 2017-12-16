Циклон принесет дожди и мокрый снег на значительную часть Украины

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет формировать циклон, сообщает Укргидрометцентр. Ухудшится погоду в южных, восточных и Днепропетровской областях, где ожидаются дожди, местами сильные при температуре в течение суток 4-9° тепла, а также в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, где прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, температура ночью и днем 0-5° тепла.

На остальной территории ночью небольшой дождь с мокрым снегом, в западных областях небольшой снег, днем без существенных осадков; на дорогах гололедица температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер в Украине преимущественно северный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7° тепла в 1937г., самая низкая ночью 25,1° мороза в 1997г.

В воскресенье, 18 декабря, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и южных областях без осадков, на остальной территории снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на юге и востоке страны осадки, преимущественно в виде дождя .

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, кроме западных областей, 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°; в восточных областях и Приазовье ночью 0-5° тепла, днем 3-8°..

В Киеве 18 декабря снег и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.