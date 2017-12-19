IKEA намерена в течение 2 лет открыть первый магазин в Киеве

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA изучает украинский рынок, намерена в течение двух лет открыть первый объект в Киеве, говорится в официальном заявлении компании.



"На данный момент IKEA подыскивает наиболее приемлемую бизнес-модель, которая позволила бы реализовать планы в Киеве в течение ближайших одного-двух лет. Решение о дальнейших шагах будет принято исходя из результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей", - говорится в документе.



Согласно ему, развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.



"Мы идем в Украину с видением того, как изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Наша компания представит в Украине широкий выбор доступных товаров для дома, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны потребителей", - цитируется в сообщении менеджер по продажам "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке.



Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода.



Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.



IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома с 361 магазином в 29 странах мира.

