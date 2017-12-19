"Ты сначала резину поменяй, а потом рассказывай" - Кличко поскандалил с водителем фуры

Во время ночного инспектирования на дорогах Киева, мэр Виталий Кличко поскандалил с водителем фуры, из-за которой оказалось заблокированным движение на улице Телиги.







Кадры с Кличко показал телеканал "112 Украина".



Он вступил в перепалку с водителем, фура которого застряла на дороге. Мужчина сказал, что грузовик начало сносить после того, как проезжую часть засыпали солью и дорога подтаяла.



"Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать", – ответил Кличко.

