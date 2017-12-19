- Главная
- Новости
- "Ты сначала резину поменяй, а потом рассказывай" - Кличко поскандалил с водителем фуры
"Ты сначала резину поменяй, а потом рассказывай" - Кличко поскандалил с водителем фуры
Во время ночного инспектирования на дорогах Киева, мэр Виталий Кличко поскандалил с водителем фуры, из-за которой оказалось заблокированным движение на улице Телиги.
Кадры с Кличко показал телеканал "112 Украина".
Он вступил в перепалку с водителем, фура которого застряла на дороге. Мужчина сказал, что грузовик начало сносить после того, как проезжую часть засыпали солью и дорога подтаяла.
"Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать", – ответил Кличко.
Источник: 112
13:17