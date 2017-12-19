Туристы заразились смертельной болезнью в джакузи отеля на Майорке

Британский турист скончался от болезни легионеров, еще 19 человек заразились в джакузи отеля на курорте Пальма-Нова на Майорке, сообщает во вторник The Sun.



"Пожилой британец умер в больнице от болезни легионеров, еще 19 человек заразились. Исследование показало, что источником инфекции стала ванна-джакузи в одном из отелей на курорте Пальма-Нова", - говорится в сообщении.



Всего в районе Пальма-Нова от болезни легионеров пострадало 27 человек, при этом 26 из них - иностранные туристы. Отель, в джакузи которого была обнаружена инфекция, закрылся.



Болезнь легионеров - серьезная легочная инфекция, вызванная бактериями Legionella. Она особенно опасна для пожилых людей и тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем.



Ранее в ноябре от болезни легионеров пострадало 9 посетителей калифорнийского Диснейленда.

