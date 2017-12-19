Рада в четверг может рассмотреть назначение нового главы НБУ

Вопрос назначения нового главы Национального банка Украины будет рассмотрен в парламент в четверг, надеется глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. "Мы ждем сейчас внесения кандидатуры (на главу НБУ – ИФ). После того, как она будет внесена, мы будем приглашать этого человека на фракцию: говорить, общаться. После этого уже принимать решение. Я искреннее надеюсь, что в четверг это будет на голосовании", - сказал А.Герасимов журналистам во вторник в Киеве.



Он напомнил, что из последних озвученных возможных претендентов на должность главы Нацбанка были кандидатуры Владимира Лавренчука и Якова Смолия.



"Какая из них будет предложена, мы не можем сейчас сказать", - добавил политик.



Как сообщалось, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решение уйти в отставку с поста главы Нацбанка и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.



В СМИ основным кандидатом на пост главы НБУ называли главу правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.



Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в конце августа сообщила, что президент определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и внесет одного из них на утверждение в Верховную Раду до конца сентября.



Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в середине ноября сказал, что на должность главы НБУ рассматривают несколько кандидатур, среди которых – Я.Смолий и В.Лавренчук.



В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.



Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

