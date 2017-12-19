Погода сегодня ухудшится еще больше

Спасатели предупреждают, что 19 декабря ожидается дальнейшее осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра. Сегодня на дорогах всех областей, кроме юга и востока страны, будет гололед, а на Черниговщине и Киевщине ожидается сильный снег.



Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.



"19 декабря в Киеве и Киевской области ночью сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель; на дорогах гололедица", - подытожили в ведомстве.



Отметим, 19 декабря в большинстве областей Украины продолжат сохраняться сложные погодных условий, синоптики объявили штормовое предупреждение.



Вечером 18 декабря в центре Киева автомобили встали в 10-балльных пробках из-за сильных снегопадов.



Из-за непогоды "Жуляны сообщают о задержках в работе и переносе рейсов в аэропорту "Борисполь".

