В Киеве прикрепили гранату к авто чиновника

В Киеве в понедельник, 18 декабря, неизвестные прикрепили гранату к дворнику автомобиля заместителя директора департамента ПАО. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-центр столичной полиции.



Отмечается, что в полицию обратился 43-летний киевлянин, который сообщил, что в снегу на переднем стекле собственного авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.



На место происшествия немедленно выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.



Выяснилось, что машину киевлянин оставил накануне на улице Саксаганского, а когда вернулся, заметил на автомобиле опасную находку.



Во время осмотра взрывотехники установили, что это граната РГД-5. Опасный предмет изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.



По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство. Проводятся следственные и розыскные действия для установления лиц, причастных к правонарушению.

