Минфин рассчитывает на два транша МВФ в 2018 году

Украина рассчитывает получить два транша от крупнейшего кредитора Международного валютного фонда. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил министр финансов Александр Данилюк. "Нацбанк рассчитывает на два транша от МВФ. Надеюсь, что получим больше, это является абсолютно реалистичным", - сказал он на итоговой пресс-конференции Минфина в Киеве во вторник.



По словам Данилюка, необходимо успешно завершить текущую программу EFF, после чего приступать к обсуждению новой программы.



"Ориентируемся на показатели Нацбанка, но не вижу, почему мы не можем получить больше. Моя позиция как министра – надо успешно завершить эту программу. Будет время, может, обсудим и новую программу, но сейчас не время", - сказал он.



Ранее в НБУ заявляли, что прекращение программы Международного валютного фонда является ключевым макроэкономическим риском для Украины.

