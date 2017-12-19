На Львовщине 9 человек госпитализированы с корью

Девять сотрудников завода компании "Фуджикура" заболели корью, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.



По данным департамента, все сотрудники были госпитализированы на протяжении 15-17 декабря во Львовскую областную инфекционную больницу. 7 из них – жители Львова, 2 – жители Яворовского района Львовской области.



Состояние всех пациентов – средней тяжести.



Компания Fujikura основана в 1885 году в Японии и постепенно разрослась до международной корпорации, занимающейся инновационными технологиями. Оборот компании превышает EUR5 млрд в год. Представительства компании работают в США, Сингапуре, Малайзии, Великобритании, Вьетнаме и Индии. Ее штат насчитывает более 50 тыс. работников по всему миру.



"Фуджикура Аутомотив Украина Львов" в апреле и сентябре 2016 года открыла два завода кабельных сетей для автомобилей во Львовской области.

