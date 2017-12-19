На Львовщине семейная пара учителей продавала ученикам наркотики

Во Львовской области Украины правоохранители задержали супругов-учителей, продававших наркотики ученикам. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.



Один из педагогов преподавал основы безопасности жизнедеятельности и историю, другой учил детей английскому языку. Наркотики и психотропные вещества они получали из стран Европейского союза. Общая стоимость изъятых у семейства наркотиков превышает 250 тысяч гривен.



Среди изъятых у пары веществ оказались амфетамин, опий ацетилированный и опий экстракционный, а также препараты, используемые для изготовления метамфетамина. За сбыт наркотиков им грозит до 12 лет лишения свободы.

