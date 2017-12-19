Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов

Валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,365 миллиарда долларов, или на 2,1%, выше показателя на 1 июля. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.



По данным регулятора, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%.



По данным НБУ, по отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.



Внешние обязательства государственного сектора в январе-сентябре выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 46,5 миллиарда долларов, долг частного сектора с начало года сократился на 0,1 миллиарда долларов, до 70,8 миллиарда долларов.

