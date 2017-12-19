Проезд по дорогам общего пользования в Украине обеспечен - Кистион

Проезд автомобильного транспорта по украинским дорогам общего пользования по состоянию на 13:45 вторника обеспечен, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.



"На покрытии дорог Винницкой, Киевской, Кировоградской Черниговской областей наблюдается снеговой покров толщиной от 3 до 12 см. Для обеспечения проезда задействовано 949 ед. спецтехники, в том числе 825 ед. работают в районах интенсивных осадков", - сказал он в ходе селекторного совещания по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов ввиду ухудшения погодных условий во вторник.



По словам В.Кистиона, за сутки для обеспечения проезда по дорогам общего пользования использовано более 109 тонн топлива, 1,874 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 21 тыс. тонн проотивогололедных смесей.



На "горячую линию" "Укравтодора" за сутки поступило более 23 обращений от участников дорожного движения о затруднении проезда.



Вследствие большого количества осадкой и ветра, которые приводят к переметам, ограничено движение крупногабаритного транспорта на участках дорог в пределах Житомирской и Винницкой областей. Кроме того, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 6:00 запрещен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.



"В последние годы правительство постоянно и существенно увеличивает финансирование на ремонт и содержание дорог, в частности за последние несколько лет сумма средств, которая предусмотрена на содержание дорог, увеличена на несколько миллиардов гривень. На сегодняшний день объективных оснований для необеспечения надежной эксплуатации с содержания дорог нет", - резюмировал В.Кистион.

