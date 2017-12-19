В Китае представили конкурента Tesla

Китайская компания NIO, которая занимается производством электромобилей, представила свой первый продукт - электрический кроссовер ES8, который был выпущен спустя три года после основания предприятия, передает Bloomberg.







Производитель позиционирует электромобиль Nio ES8, как прямого конкурента американской модели Tesla Model X.



В официальном сообщении компании отмечено, что в Китае будет доступна спортивная модель ES8 за 67,783 тысяч долларов. В качестве сравнения, Tesla Model X обойдется покупателю в 126,4 тысяч долларов.



По части характеристик известно, что новинка может разгоняться до "сотни" за 4,4 секунды. Суммарная мощность электромоторов автомобиля составляет 650 лошадиных сил. При этом запас хода составляет порядка 355 километров.

