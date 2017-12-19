Названа самая богатая американская знаменитость

Американский журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых богатых знаменитостей в США. Лидером списка стал режиссер Джордж Лукас.



Состояние кинематографиста в 2017 году оценивалось в 5,5 миллиарда долларов. В 2012-м Лукас продал свою компанию Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов конгломерату The Walt Disney Company вместе с правами на фантастическую сагу «Звездные войны». Лукас лидирует в списке Forbes уже не первый год, а с 2016-го его состояние увеличилось на миллиард долларов.



На второй строчке — режиссер Стивен Спилберг, снявший «Список Шиндлера» и фильмы про Индиану Джонса, с 3,6 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась телеведущая Опра Уинфри с состоянием 2,8 миллиарда.



В десятку самых богатых знаменитостей также попали баскетболист и актер Майкл Джордан (1,4 миллиарда долларов), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 миллионов), рэперы Дидди (недавно поменял псевдоним на Любовь, 820 миллионов) и Джей-Зи (810 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (750 миллионов), а также хип-хоп-исполнитель и продюсер Доктор Дре (740 миллионов). Завершает список писатель Джеймс Паттерсон, состояние которого составило 730 миллионов долларов.

