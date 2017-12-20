Вода из Темзы оказалось смертельно опасна

Рекламная кампания с участием актера Дариуса Кэмпбелла чуть не закончилась его смертью. Сообщается, что по сценарию мужчина выпил воду из Темзы, рекламируя благотворительную акцию Fresh2o по распространению фильтров для воды в Африке. Фильтры представляют собой бутылку, в которую, по заверению производителей, можно налить любую воду. Бутылка должна очистить налитую жидкость от 99% бактерий.



Во время съемки Кэмпбелл набрал в один из таких сосудов воды из реки и сделал несколько глотков. «Я записал видео и собрал нужные средства, но когда я поехал в Глазго на день рождения мамы, органы начали отказывать», — говорит актер. Расследование показало, что в использовавшуюся актером бутылку, не установили фильтр.



Кэмпбелл заразился вирусом, ослабившим его иммунитет, и произошло заражение бактериальным менингитом. У мужчины развился отек мозга и он впал в смертельно опасную кому. Спасти актера удалось только благодаря своевременной доставке в больницу. Медики подчеркивают: употребление воды из озер и рек может быть опасно. Проглотив такую воду, человек рискует столкнуться с паразитарными, кишечными и многими другими инфекциями.

