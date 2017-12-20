Елка на крыше машины увеличивает расход топлива на треть

Инженеры американского концерна General Motors экспериментальным путем выяснили, как рождественские украшения повлияют на расход топлива, если ими украсить автомобиль. Как оказалось, некоторые праздничные атрибуты влияют весьма ощутимо.



Для испытаний выбрали кроссовер GMC Terrain Denali с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 252 лошадиные силы в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и опциональным полным приводом. Согласно заводским данным, этот кроссовер расходует 11,2 литра топлива на 100 км пути в городском цикле и девять литров на трассе, пишет Motor.



Для тестов автомобиль поместили в аэродинамический тоннель малых скоростей фирмы Lockheed Martin в Джорджии. Как оказалось, украшения на машине в виде оленьих рогов и красного носа увеличивают коэффициент аэродинамического сопротивления на 3%, что ухудшит топливную экономичность примерно на 0,5 литра в загородном цикле при движении со скоростью 112 км/час.



Бант на крыше машины увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления на 15% и расход топлива на 1,5 литра.



Максимальное влияние на расход топлива, как показал эксперимент, оказывает елка на крыше авто: коэффициент аэродинамического сопротивления возрастает на 70%, а потребление топлива увеличивается на 30%.





