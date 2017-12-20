Диетологи рассказали, как сделать салат оливье полезным

Новогодние праздники могут поставить крест на диете или подтолкнуть человека к излишествам, которые потом выльются в проблемы со здоровьем. Но, по словам специалистов, возможно сохранить традиционный праздничный стол, при этом не нанося большого вреда здоровью. Сотрудники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) советуют немного изменить рецепт салата оливье.



Итак, они предлагают отказаться от соленых, маринованных огурцов в салате. Хотя такие огурцы не столь калорийны, они опасны высоким содержанием соли. А соль, как известно, повышает кровяное давление и провоцирует отеки. К тому же, как любой другой пересоленный и пряный продукт, они пробуждают чрезмерный аппетит, констатируют диетологи.



Что касается майонеза, явно не относящегося к полезным продуктам, диетологи допускают его использование. Однако они делают ставку на майонез, приготовленный дома. А вместо колбасы (источник соли и трансжиров) или других обработанных мясных продуктов, в оливье лучше добавлять отварное мясо (индейку, куриную грудку).

