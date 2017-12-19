Минюст сообщил, что рассмотрение запроса на экстрадицию Саакашвили продолжается

Процесс рассмотрения запроса на экстрадицию экс-президента Грузии, бывшего Одесского губернатора и лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили продолжается. Об этом сообщил 19 декабря в Тwitter министр юстиции Украины Павел Петренко.



"Длятся соответствующие юридические процедуры", - отметил глава ведомства. По его словам, все возможные инструменты для затягивания рассмотрения экстрадиции адвокаты Саакашвили использовали.



В то же время в украинском МИД заверяют, что Киев не ведет никаких переговоров с Грузией по вопросу экстрадиции Саакашвили.

