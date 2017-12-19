ОБСЕ зафиксировала резкий рост обстрелов на Донбассе

Ситуация с безопасностью на востоке Украины резко ухудшилась, и сторонам конфликта необходимо принять меры для полного прекращения огня. Об этом заявил во вторник глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.



"Мы с обеспокоенностью следим за резким ухудшением ситуации в области безопасности из-за нарушений прекращения огня, которые достигли беспрецедентного количества с февраля этого года", - говорится в заявлении Апакана, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.



В течение недели с 11 по 17 декабря было зафиксировано 16 тыс. нарушений режима прекращения огня, что на 35% больше по сравнению с предыдущей неделей, заметил глава миссии наблюдателей. По данным ОБСЕ, наблюдения показывают, что за любой договоренностью сторон с подтверждением их приверженности к прекращению огня постоянно следует рост насилия, увеличение количества жертв и разрушений.



В связи с этим Апакан напомнил, что "возобновление нормальной жизни людей без страха попасть под обстрел или наступить на мину - это первый шаг к долгосрочному и устойчивому миру".

