Столтенберг: НАТО является региональной военной организацией

НАТО является региональной военной организацией, ее сфера ответственности - это безопасность в Европе.



Это признал генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос об отношениях НАТО с Китаем.



"Китай является усиливающейся военной державой, поэтому для НАТО очень важно поддерживать с ним политический диалог. Однако зона ответственности НАТО - это Европа, поскольку альянс является региональной военной организацией", - заявил он.

