Столтенберг: НАТО является региональной военной организацией
НАТО является региональной военной организацией, ее сфера ответственности - это безопасность в Европе.
Это признал генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос об отношениях НАТО с Китаем.
"Китай является усиливающейся военной державой, поэтому для НАТО очень важно поддерживать с ним политический диалог. Однако зона ответственности НАТО - это Европа, поскольку альянс является региональной военной организацией", - заявил он.
Источник: РБК-Украина
19.12 18:20