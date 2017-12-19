Отець Олег (Мельничук) про діяння Святого Миколая

Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая представляет интересы Януковича в суде.



"Рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Мы подали жалобу на отстранение наших адвокатов от дела и введения в дело нового адвоката", - сказали в компании.

