Перекрытые дорог аграриями организованы украинофобом, который дружит с пиарщиками так называемой «Новороссии»

Недавние протесты аграриев с блокированием дорогорганизованы малоизвестным российским пиарщиком и лоббистом Михаилом Соколовым. Михаилу немного больше 40 лет, он вынужден был покинуть территорию России после рядя агрессивных пиар кампаний в России.

Об этом стало известно корреспонденту ХХ после общения с аграриями, которых призывали к участию в протестах.

Собеседники издания сообщили, что Михаил Соколов широко известен в узких кругах своими частными высказываниями касательно правильности аннексии Крыма, поддержки вторжения России на Донбассе, а также его личных рассказах о продолжающихся контактах с пиарщиками так называемой «Новороссии» уже после военного вторжения России.

Кроме того, Соколов известен своими антиукраинскими публикациями, в которых критиковал негативное отношения украинцев к России во время войны с Грузией, выступал против вступления Украины в НАТО, критиковал «украинизацию» Крыма и т.п.

Также, источники издания сообщили, что именно Михаил Соколов технически разрабатывал законопроект 7304, принятия которого требует Всеукраинская аграрная рада, где работает Соколов, и которая организовывала перекрытие дорог. Главным лоббистом этого законопроекта и единственным депутатом участником пресс-конференции с Соколовым на данную тему является депутат из Самопомощи Иван Мирошниченко.

Сам Соколов открыто заявляет на пресс конференции, что Всеукраинская аграрная рада, где он занимает пост заместителя председателя главы, занимает самую радикальную позицию по сравнению с другими аграрными ассоциациями. Тоже само утверждают и источники издания в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По словам собеседников, Соколов как минимум с 2008 года живет в Украине с российским паспортом. Хотя Соколов начал утверждать, что совсем недавно получил уже украинский паспорт. В связи с этим в собеседников издания возникли вопросы к силовым структурам, так как свои украинофобское отношение Соколов, по словам собеседников, никогда не вскрывал.

Источники издания предполагают, то самая радикальная позиция Всеукраинской агарной рады по сравнению с другими агарными ассоциациями может быть связанна с попытками дестабилизировать ситуацию в стране по заказу России. Во всяком случае, все собеседники издание недоумевали, почему народные депутаты из Самопомощи активно ходят на пресс конференции с открытым антиукраинцем, а силовые органы позволяют ему организовывать блокировку главных магистральных путей страны.