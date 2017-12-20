Минфин советует готовиться к доллару по 30 гривен

В министерстве финансов считают, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Об этом на пресс-конференции в министерстве финансов о результатах работы за 2017 год и планах на будущее сказал министр Александр Данилюк, сообщает Укринформ. "Когда мы планировали бюджет, мы ориентировались на такой курс гривны (30,1 грн за долл. - ред.).

Мы считаем, что курс гривны на следующий год является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс", - сказал Данилюк.



Он подчеркнул, что это абсолютно реалистичный прогноз, на который рассчитывает Минфин.



Напомним, Национальный банк Украины объясняет рост курса доллара к гривне сезонными факторами, ростом бюджетных платежей в конце года и высокой ликвидностью банковской системы.

