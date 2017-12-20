Внешний долг Украины превысил 117 миллиардов долларов

Внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, сообщил Национальный банк Украины. По данным регулятора, с начала года валовый внешний долг страны вырос на 3,26%. Как отмечают в НБУ, внешние обязательства госсектора в период с января по сентябрь 2017 выросли на 3,8 миллиарда долларов до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.

Для Украины действует четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ. Она предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. Первый транш — пять миллиардов — был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда и в сентябре 2016 на счета Киева поступил еще миллиард долларов.



В декабре Украина перечислила МВФ последний платеж за 2017 год — 169 миллионов долларов. Общая сумма выплат за год достигла 1,268 миллиарда долларов. При этом от кредиторов Киев получил лишь один транш на миллиард долларов.



В Раде регулярно поднимается вопрос об отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В мае она написала заявление об отставке и в настоящее время находится в отпуске. Обязанности главы регулятора исполняет первый зампред НБУ Яков Смолий. Депутаты обвиняют руководство банка в "непрофессионализме и практическом саботаже" и требуют понести ответственность за "бардак, хаос и обесценивание сбережений" населения.



Банковская система страны в 2017 году установила мировой рекорд по проблемным кредитам. Эксперты рейтингового агентства Moody's полагают, что к концу следующего года таковыми будут считаться около половины кредитов.

