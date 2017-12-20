Тимошенко обошла Порошенко в президентском рейтинге

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).



Согласно обнародованному во вторник опросу, если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря, то 7,9% граждан проголосовали бы за Тимошенко, 6,5% – за Порошенко, 4,9% – за экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 3,6% – за одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 3,5% – за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.



Еще 3,2% голосов респонденты отдали бы за мэра Львова Андрея Садового, за премьера Владимира Гройсмана — 1,4%, за экс-премьера Арсения Яценюка — 0,4%, за других кандидатов – всего 2,7%.



Согласно опросу, 4,5% граждан вычеркнули бы всех кандидатов, испортив бюллетень, 15,3% – решили не участвовать в голосовании, 39,1% – не определились, за кого голосовать, 2,7% – отказались отвечать на вопрос.



Опрос проводился с 2 по 14 декабря Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошены 2,039 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах на Украине. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинскими силовиками. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.



Очередные выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

