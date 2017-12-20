Грызлов: США не заявляли о желании участвовать в группе по Украине

США официально не заявляли о желании присоединиться к работе контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, сообщил РИА Новости во вторник полномочный представитель РФ в этой структуре Борис Грызлов.



"Участники контактной группы не раз заявляли о том, что её формат работы является оптимальным. Он определён форматом самих Минских соглашений. Одновременно, ни одна страна, не входящая в число участников минского процесса, официально не заявляла желания отправить своих представителей участвовать в работе контактной группы", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли идти речь об участии США в работе контактной группы.



По словам Грызлова, Соединённые Штаты и так "имели и имеют достаточное влияние на официальный Киев".

