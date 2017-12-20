Петренко заявил, что адвокаты Саакашвили затягивают его экстрадицию

Рассмотрение запроса на экстрадицию в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили все еще продолжается.



Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.



По его словам, все возможные инструменты для затягивания рассмотрения экстрадиции адвокаты Саакашвили уже использовали.



"Процесс рассмотрения запроса на экстрадицию Саакашвили продолжается. Я не могу комментировать, какой будет результат этого рассмотрения, поскольку продолжаются соответствующие юридические процедуры. Единственное скажу: все возможные инструменты для затягивания рассмотрения экстрадиции его адвокаты использовали", - сообщил глава Минюста.

