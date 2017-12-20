В Крыму ответили на планы Киева "вернуть" полуостров с помощью санкций

Экономические санкции и внешнее давление никак не повлияют на ситуацию в Крыму и принадлежность полуострова, заявил депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в интервью RT.



По словам парламентария, украинские власти "делают много пустых заявлений" и "захлебываются в антироссийской истерии".



"Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране", — подчеркнул депутат.



Ганжара отметил, что Крым является экономически успешным регионом, и на сегодняшний день его бюджет в два раза больше бюджета "времен Украины".



"Когда появится Крымский мост, первая его часть, Крым в рамках социально-экономического развития станет, возможно, конечно, не регионом-донором, но самодостаточным субъектом России, которому будет что предложить экономике нашей страны", — подытожил Ганжара.



Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что экономическое давление и усиление санкционного режима заставят Москву "вернуть" Крым.



В Киеве периодически озвучивают различные "планы" по возвращению полуострова в состав страны. Например, в октябре командир подразделения экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин предложил использовать для этой цели ракетное оружие. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в Генеральную Ассамблею ООН, поможет приблизить "возвращение" полуострова Киеву.



Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.



Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

