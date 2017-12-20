Дата-центр FREEhost.UA и компания Google дарят сертификат номиналом 900 грн.!

Совместное сотрудничество дата-центр FREEhost.UA и компания Google.



Найдите новых клиентов за счет использования Google AdWords Express! Хостинг украинский FREEhost.UA и компания Google дарят сертификат Google AdWords Expres номиналом 900 грн. Для того чтоб получить сертификат достаточно купить новую услугу на сумму 400 грн. Такому условию отвечает любой тарифный план виртуального хостинга, сроком на 12 месяцев, облачный VPS хостинг, аренда любого физического сервера или регистрация двух доменных имен.



«Поисковые системы привлекают на сайт целевых посетителей. Это один из самых эффективных методов продвижения сайта в сети. Большая часть интернет-аудитории Украине ищут информацию именно в Google. Мы заинтересованы в развитии интернет-проектов наших клиентов, поэтому считаем, что такой подарок будет полезен пользователям» - говорит директор хостинг-компании Евгений Шерман.



Компания FREEhost.UA предоставляет все виды услуг хостинга: виртуальный хостинг, облачный VPS хостинг, аренду серверов. Проект любой сложности может быть размещен на мощностях этого провайдера.



Особое внимание уделяется услугам аренды серверов. Благодаря наличию собственного дата-центра, отвечающего высоким стандартам tier 3, FREEhost.UA способен предоставлять услуги с уровнем доступности 99.99%, максимально быстро реагировать на запросы клиентов. Подробней про dedicated server можно узнать на сайте оператора.



Стоит отметить основные преимущества аренды сервера в дата-центре FREEhost.UA:



1. Широкая линейка тарифных планов. Этот оператор предоставляет не только сервера топовых конфигураций, есть так же возможность заказать сервер начального уровня;

2. Быстрое предоставление серверов. С момента заказа оборудования до выдачи сервера клиенту проходит не больше суток;

3. Вместе с каждым серверов предоставляется место для хранения резервных копий на отдельном сервере;

4. Техническая поддержка круглосуточно готова оказать помощь в работе с сервером;

5. Хорошая связность каналов по всему миру.



Контакты:



+380 (44) 364-05-71



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