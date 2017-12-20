В Черниговской области обесточены 16 населенных пунктов

В Черниговской области из-за налипания мокрого снега и порывов ветра обесточено 16 населенных пунктов в двух районах области. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.



В сообщении отмечается, что по состоянию на 8:00 отключены три ЛЭП и 31 трансформаторная подстанция.



Без электроснабжения остаются жители 10 населенных пунктов в Семеновском районе и 6 – Корюковском.

