Полторак рассказал зачем Россия вышла из СЦКК

– Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что выход российской стороны из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) разведения сил и средств на Донбассе имеет целью обвинять Украину в нарушении режима прекращения огня.



"После вывода мы увидели истинное лицо, почему Россия приняла такое решение - для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня", - сказал он журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины в среду.



Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к изменению ситуации.

