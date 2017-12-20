Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией
Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компаний, а не «информационным сервисом». Решение суда, оглашенное 20 декабря, не подлежит обжалованию.
Uber, постановил суд, предоставляет «услуги в сфере транспорта», которые должны регулироваться соответствующим образом.
Представители Uber уверяют, что решение Европейского суда не окажет влияния на их работу в большинстве стран ЕС, где работа сервиса уже регулируется правилами для транспортных компаний.
Источник: Медуза
12:21