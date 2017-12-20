Геращенко: очень высок шанс срыва обмена военнопленными

Переговоры с сепаратистами по обмену пленными продолжаются, но есть большая вероятность, что процесс может быть сорван. Об этом заявила в среду, 20 декабря, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Украинская правда.



"Есть ли у нас шанс, что это (процесс обмена) будет сорвано, хотя мы на финишной прямой и мы полностью готовы? Шанс очень большой. Я хочу вам об этом честно сказать, потому что мы думали, что это состоится намного быстрее, чем Новый год и Рождество, и все для этого сделали", - сказала Геращенко, выступая в Раде.



Она не исключила, что вторая сторона может обвинить в срыве обмена пленными Киев. "Освобождение заложников. Мы должны все сделать, чтобы это произошло до новогодних и рождественских праздников", - добавила вице-спикер.

