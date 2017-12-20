Курс биткоина обвалился

Курс биткоина в течение суток упал более чем на 12 процентов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.



В среду, 20 декабря, стоимость криптовалюты снизилась на 13,8 процента — до 16 753 долларов за монету. Капитализация биткоина к этому времени составила 274,7 миллиарда долларов.



17 декабря на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc) начались торги фьючерсами на биткоины. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 года достигала 20,6 тысячи долларов.



В тот же день курс этой цифровой валюты преодолел максимальную в истории отметку в 20 тысяч долларов. Общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.

