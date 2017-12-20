Ученые: атмосфера на Земле появилась благодаря грибам

Атмосфера на Земле начала формироваться благодаря грибам, считают исследователи из Лидского университета в Великобритании. Об этом они рассказали в статье в журнале Philosophical Transactions B.



Богатая кислородом атмосфера образовалась на Земле благодаря растениям. Однако, по мнению исследователей, на ранних этапах растения еще не были достаточно развиты, чтобы самостоятельно обеспечивать планету кислородом. В этом им помогали грибы, доставляя фосфор от скал к растениям, тем самым стимулируя фотосинтез. К такому выводу ученые пришли после ряда лабораторных экспериментов с видами грибов, появившимися еще в древности и сохранившимися до наших дней, и компьютерного моделирования. Разные виды грибов обменивались с растениями фосфором и углеродом с разной скоростью, влиявшей, в свою очередь, на скорость выработки кислорода.



Грибы, возможно, появились раньше растений – в частности, благодаря способности извлекать минеральные вещества из скал, отмечают исследователи. Их взаимодействие с растениями, очевидно, было взаимовыгодным: растения при фотосинтезе выделяют углерод, необходимый грибам.

