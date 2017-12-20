У Меркель раскритиковали Порошенко за коррупцию

В Украине "безудержная коррупция" начинается с руководства страны. Об этом заявили члены партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Эльмар Брок и Норберт Реттген в комментарии немецкому изданию Bild, сообщает Европейская правда.



Депутат Бундестага и председатель комитета по внешней политике от ХДС в предыдущем созыве Норберт Реттген заявил, что Петр Порошенко должен определиться, "хочет он быть президентом или олигархом - страна или деньги".



Он подчеркнул, что Украине нужно предпринять "решительные шаги против безудержной коррупции". И это начинается с руководства государства", - отметил немецкий политик. Вместе с тем он добавил, что Украина борется с правом на самоопределение в войне с Россией, и это заслуживает солидарности и поддержки.



Депутат Европейского парламента и другой представитель ХДС Эльмар Брок критикует Порошенко за недостаточные шаги в осуществлении антикоррупционной политики. "Отсутствует основательное воплощение антикоррупционных мер", - заявил Брок.



Особенно важными с точки зрения Берлина являются попытки давления на НАБУ, в частности, неудачная попытка ограничить в парламенте независимость бюро, которые издание называет "единственным независимым институтом Украины".



Bild также сообщает, что на следующей неделе к Порошенко вылетит представитель Германии и ЕС, чтобы объяснить ему "всю серьезность ситуации".

