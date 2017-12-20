Вопрос об участии российских паралимпийцев в Играх-2018 решится в январе

Окончательное решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2018 года в Пхенчхане Международный паралимпийский комитет (МПК) примет в январе, сообщает пресс-служба МПК в среду.



"Международный паралимпийский комитет объявил в среду (20 декабря), что поддерживает приостановление действия Паралимпийского комитета России (ПКР) и примет окончательное решение о том, может ли Национальный паралимпийский комитет участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане 2018 года, в конце января", - говорится в сообщении МПК.



"Во время заседания 19 декабря было принято решение сохранить возможность для российских паралимпийцев выступать в отборочных соревнованиях по четырем зимним видам спорта: альпийские лыжи, биатлон, беговые лыжи и сноуборд под нейтральным флагом", - говорится в сообщении.

