Facebook предупредит, если кто-то опубликовал ваше фото без разрешения

Facebook научился уведомлять пользователей о том, что кто-то опубликовал фотографию с ними. Об этом пишет издание BuzzFeed.



Благодаря системе распознавания лиц для этого не нужно было, чтобы человека отмечали на снимке. До этого алгоритм только предлагал отметить друзей во время публикации фотографии.



После получения сообщения пользователь сможет отметить себя на фото или пожаловаться, если он не хочет, чтобы этот снимок появлялся в соцсети.



Соцсеть не сможет оповестить о публикации фотографии, если страница защищена настройками приватности и закрыта для пользователей не из списка друзей. Функцию можно легко отключить в настройках.



"Мы действительно думали об этой функции уже очень давно. Если кто-то публикует фотографию с вами, вы просто можете не знать об этом", - заявил Роб Шерман, глава отдела по конфиденциальности в Facebook. Соцсеть также намерена бороться с самозванцами: пользователь получит сообщение, если кто-то поставил его фото на аватарку.



Кроме того, Facebook будет использовать распознавание лиц для создания текста на основе фотографии - это необходимо людям со слабым зрением или слепым пользователям, которые не могут сами увидеть снимок.



Обе функции начали работу с 19 декабря в большинстве стран мира, не считая Евросоюза и Канады, где пока не запустили алгоритм распознавания лиц из-за законов о конфиденциальности.

