ЕС хочет закончить переходную фазу после Brexit к 2021 году

Евросоюз хочет, чтобы переходный период после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) завершился не позднее 31 декабря 2020 года, согласно директивам Еврокомиссии, согласованным 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.



«Организационные мероприятия по переходу должны начаться в день вступления в силу Соглашения о выходе и продолжаться не долее, чем до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.



Сообщается, что дата окончания срока в конце 2020 года была ожидаемой, так как через 21 месяц после Brexit в конце марта 2019 года закончится текущий семилетний бюджетный период ЕС.



На четырех страницах новых директив для главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье указываются основания для переговоров по переходу, которые начнутся в январе.

