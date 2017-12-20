Украина достигла большого прогресса, но уровень коррупции беспокоит - МИД Британии

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания обеспокоена уровнем коррупции в Украине.



Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP накануне своего визита в Россию, передает "Европейская правда".



Дипломат подчеркнул, что изменения в Украине - это длительный процесс, однако следует признать: страна достигла большого прогресса. "За прошлый год было проведено больше реформ, чем за предыдущие 25", - сказал Джонсон.



Вместе с тем он подчеркнул, что уровень курупции в стране вызывает обеспокоенность.



"Однако впереди много работы: мы обеспокоены уровнем коррупции и некоторыми аспектами управления в Украине. Мы работаем с украинским правительством (...), давая советы и поддержку. Я думаю, что это то, что им действительно нужно, и Польша играет большую роль в этом", - пояснил он.



Джонсон напомнил, что в прошлом году он вместе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским совершил визит в Украину, "чтобы показать свою солидарность и полную поддержку суверенитета, целостности и независимости страны".



"Мы все еще работаем над тем, как продвигать реформы в стране, и мы с Витольдом считаем, что ключевым является дать украинцам реальное ощущение, что плюралистическое, демократическое и основанное на свободном рынке решение принесет им реальную пользу, в отличие от подхода по ту сторону границы (в России. - Ред.)", - подчеркнул он.

